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Колыванов объяснил, почему Джеко и Месси уехали в более слабые лиги

23 Июня 2023 • 13:00 Комментировать

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал переход форварда Эдина Джеко из «Интера» в «Фенербахче».

«Это не потеря для «Интера». Футболист уже старенький, 37 лет. Наверное, уже пора Джеко переходить в чемпионат более низкого уровня. Он уже отыграл свое», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что Джеко поступил так же, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, ведь в таком возрасте уже тяжело в плане физики.

Итальянский нападающий выступал за «Интер» с 2021 года. В прошедшем сезоне он забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 52 матчах во всех турнирах.

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