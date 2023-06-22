Агент Барбоза: Джеко может не задержаться в Турции

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о переходе боснийского нападающего Эдина Джеко в «Фенербахче».
Специалист отметил, что турецкий чемпионат довольно-таки своеобразный, там есть несколько хороших команд, и считает, что форвард мог бы поиграть на высоком уровне ещё несколько лет.
«С финансовой точки зрения в этом году Турция, к сожалению, будет терпеть проблемы. Джеко может не задержаться в Турции, потому что многие клубы не в состоянии выполнять контракты в нынешний момент времен», - приводит слова агента «Матч ТВ».
По данным турецких СМИ, зарплата Джеко в «Фенербахче» составит четыре миллиона евро за один сезон.
Напомним, что босниец покинул «Интер» по истечении контракта.
Бан пользователя