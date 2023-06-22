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Официально: Джеко стал игроком «Фенербахче» официально

22 Июня 2023 • 20:10 Комментировать

«Фенербахче» объявил о заключении контракта с боснийским нападающим Эдином Джеко, об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

37-летний форвард пополнил ряды своей новой команды на правах свободного агента. Детали контракта пока не раскрываются.

Последним клубом футболиста был миланский «Интер», за который он выступал с лета 2021, но по окончании контракта было принято решение не продлевать его. Напомним, что в сезоне-2022/23 «нерадзурри» дошли до финала Лиги чемпионов, где потерпели поражение от «Манчестер Сити» (0:2).

Ранее Джеко выступал за «Вольфсбург», «Рому» и «Манчестер Сити». 

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Эдин Джеко Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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