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​Представитель Оздоева прокомментировал слухи об интересе из ПАОКа

22 Июня 2023 • 15:54 Комментировать

Анзор Гаргаев, который представляет хавбека Магомеда Оздоева, высказался насчёт информации об интересе к футболисту из греческого ПАОКа.

30-летний Оздоев в настоящий момент выступает за «Фатих Карагюмрюк» в Турции. В 34 матчах за этот клуб россиянин забил пять голов и отдал шесть голевых передач.

«Ничего не поменялось - Магомед Оздоев интересен многим клубам, чьи представители связываются напрямую с «Фатихом», - сказал Гаргаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Магомеда Оздоева в 2,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023
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