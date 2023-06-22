​Представитель Оздоева прокомментировал слухи об интересе из ПАОКа

Анзор Гаргаев, который представляет хавбека Магомеда Оздоева, высказался насчёт информации об интересе к футболисту из греческого ПАОКа.

30-летний Оздоев в настоящий момент выступает за «Фатих Карагюмрюк» в Турции. В 34 матчах за этот клуб россиянин забил пять голов и отдал шесть голевых передач.

«Ничего не поменялось - Магомед Оздоев интересен многим клубам, чьи представители связываются напрямую с «Фатихом», - сказал Гаргаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Магомеда Оздоева в 2,2 миллиона евро.