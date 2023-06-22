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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» сообщил о прибытии Джеко

22 Июня 2023 • 10:47 Комментировать

Известный боснийский центрфорвард Эдин Джеко прибыл в Стамбул для подписания трудового соглашения с «Фенербахче». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В ближайшее время нападающий пройдет медицинский осмотр и поставит подпись под контрактом с турецким грандом.

Напомним, что 37-летний нападающий станет свободным агентом по завершении текущего месяца, когда у него истечет срок действия контракта с миланским «Интером».

В минувшем сезоне Эдин принял участие в 52 поединках за «нерадзурри» во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Эдин Джеко
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