«Фенербахче» сообщил о прибытии Джеко

Известный боснийский центрфорвард Эдин Джеко прибыл в Стамбул для подписания трудового соглашения с «Фенербахче». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В ближайшее время нападающий пройдет медицинский осмотр и поставит подпись под контрактом с турецким грандом.

Напомним, что 37-летний нападающий станет свободным агентом по завершении текущего месяца, когда у него истечет срок действия контракта с миланским «Интером».

В минувшем сезоне Эдин принял участие в 52 поединках за «нерадзурри» во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и пять голевых передач.