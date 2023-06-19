​«Фенербахче» сделал заявление на фоне слухов о Монтелле

«Фенербахче» выступил с официальным заявлением на фоне информации в прессе о тренере Винченцо Монтелле.

«Новость о том, что наш клуб достиг соглашения с Винченцо Монтеллой, а затем нарушил его, не соответствует действительности. Объявление о новом тренере будет сделано в ближайшие дни», -говорится в сообщении турецкого гранда.

Винченцо Монтелла недавно покинул турецкий клуб «Адана Демирспор» и остался без клуба. Ранее итальянец работал в «Фиорентине», «Севилье», «Милане», «Сампдории», «Катании» и «Роме».

В чемпионате Турции сезона 2022/2023 «Фенербахче» занял второе место.