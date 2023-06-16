Агент Лунёва подтвердил переговоры с «Фатих Карагюмрюк»

Антон Смирнов, агент экс-голкипера «Байера» Андрея Лунёва, ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». Ранее сообщалось, что 30-летний вратарь ведет переговоры с представителями команды, за которую выступает Магомед Оздоев.

«Переговоры c «Фатих Карагюмрюк» ведутся, но и не только с этим клубом. Интерес «Фатих Карагюмрюк» подтверждаю», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».

Последние два года Лунёв выступал за «Байер». За это время футболист появился на поле лишь в трех матчах, в которых пропустил четыре гола. Добавим, что приоритет для Лунёва — европейский клуб.