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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент Лунёва подтвердил переговоры с «Фатих Карагюмрюк»

16 Июня 2023 • 19:00 Комментировать

Антон Смирнов, агент экс-голкипера «Байера» Андрея Лунёва, ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». Ранее сообщалось, что 30-летний вратарь ведет переговоры с представителями команды, за которую выступает Магомед Оздоев.

«Переговоры c «Фатих Карагюмрюк» ведутся, но и не только с этим клубом. Интерес «Фатих Карагюмрюк» подтверждаю», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».

Последние два года Лунёв выступал за «Байер». За это время футболист появился на поле лишь в трех матчах, в которых пропустил четыре гола. Добавим, что приоритет для Лунёва — европейский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв Фатих Карагюмрюк Антон Смирнов
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