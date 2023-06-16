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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Российский голкипер может перебраться в чемпионат Турции

16 Июня 2023 • 16:19 Комментировать

Бывший вратарь «Зенита» и «Байера» Андрей Лунёв может подписать контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, «Фатих Карагюмрюк» заинтересован в 31-летнем голкипере и уже ведет с ним переговоры. Таким образом, Лунёв может стать одноклубником Магомеда Оздоева, который играет в Турции с прошлого лета.

Напомним, ранее Лунёв покинул немецкий «Байер» свободным агентом, сыграв за два года всего в трех матчах.

По итогам сезона-2022/23 «Фатих Карагюмрюк» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 51 очко за 36 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023
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