Экс-форвард ЦСКА и «Урала» Страндберг продолжит карьеру в Турции

Бывший форвард московского ЦСКА и екатеринбургского «Урала» Карлос Страндберг – игрок турецкого «Хатайспора». Он перебрался в Турцию в статусе свободного агента из катарского клуба «Аль-Сайлия».

В 2015-2016 годах Страндберг выступал в РПЛ, сначала защищая цвета столичного ЦСКА, а после – «Урала».

Напомним, что «Хатайспор» не может занести себе прошедший сезон в актив. Этот клуб базируется в городе Хатай, который стал одним из самых пострадавших при землетрясениях в Турции 6 февраля. После стихийного бедствия «Хатайспору» пришлось сняться с чемпионата при сохранении прописки на следующий сезон.

Transfermarkt оценивает стоимость шведа в 2,3 млн евро.