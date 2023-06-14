В контракте у Гюлера с «Фенербахче» есть отступные – 17,5 миллионов евро, многие топ-клубы заинтересованы

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер имеет фиксированную сумму отступных в своём контракте с турецким клубом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, хавбека можно выкупить за 17,5 миллионов евро.

Источник отмечает, что многие топ-клубы заинтересованы в трансфере и ведут переговоры с игроком, чтобы убедить его выбрать именно их проект. Ранее сообщалось, что в числе заинтересованных клубов находится лондонский «Арсенал».

Гюлер считается одним из самых перспективных игроков Турции своего поколения. 18-летний полузащитник в последнем розыгрыше чемпионата отметился 4 голами и 3 результативными передачами в 20 матчах.