Керимов: «Башакшехир» превратился в обычного середняка из лучшей команды Турции»

Российский комментатор, болельщик «Галатасарая» и любитель турецкого футбола Эльвин Керимов поделился своими мыслями о завершившемся в воскресенье розыгрыше Кубка Турции. В нём, напомним, победу над клубом «Истанбул Башакшехир» одержали географические соседи из «Фенербахче» - 2:0.

«Фенер» ожидаемо легко победил. Башакшехир до чемпионата мира и после - просто две разные команды. От лучшей команды Турции скатились до уровня обычного середняка. Катастрофа», - пишет Керимов в своём телеграм-канале.

Отметим, что добытый трофей стал для «Фенербахче» первым в клубной истории за девять последних лет.