Жезуш принёс «Фенербахче» первый трофей за девять лет

Кубок Турции, который «Фенербахче» завоевал воскресным вечером, обыграв «Истанбул Башакшехир» (2:0), стал первым трофеем для этой команды за девять лет.

И действительно, в последний раз игроки «Фенера» поднимали трофей над головой в 2014 году – тогда по итогу сезона-2013/14 эта команда стала чемпионом Турции. Больше на протяжении долгого времени клуб с азиатской части Стамбула не мог порадовать своих громкоголосых фанатов.

Напомним, что главным тренером «Фенербахче» на протяжении прошедшего сезона являлся португальский специалист Жорже Жезуш, известный по работе с такими клубами как лиссабонские «Бенфика» и «Спортинг». Он возглавил команду летом 2022 года.

Что касается чемпионата Турции, то в нём «Фенербахче» Жезуша стал вторым, уступив «Галатасараю» восемь очков.