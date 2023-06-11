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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Жезуш принёс «Фенербахче» первый трофей за девять лет

11 Июня 2023 • 23:26 Комментировать

Кубок Турции, который «Фенербахче» завоевал воскресным вечером, обыграв «Истанбул Башакшехир» (2:0), стал первым трофеем для этой команды за девять лет.

И действительно, в последний раз игроки «Фенера» поднимали трофей над головой в 2014 году – тогда по итогу сезона-2013/14 эта команда стала чемпионом Турции. Больше на протяжении долгого времени клуб с азиатской части Стамбула не мог порадовать своих громкоголосых фанатов.

Напомним, что главным тренером «Фенербахче» на протяжении прошедшего сезона являлся португальский специалист Жорже Жезуш, известный по работе с такими клубами как лиссабонские «Бенфика» и «Спортинг». Он возглавил команду летом 2022 года.

Что касается чемпионата Турции, то в нём «Фенербахче» Жезуша стал вторым, уступив «Галатасараю» восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жорже Жезуш
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