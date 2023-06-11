«Фенербахче» - семикратный обладатель Кубка Турции

Стамбульский «Фенербахче» обыграл географических соседей из «Истанбул Башакшехира» в финальном матче Кубка Турции. Дерби, что прошло в Измире на арене «Гюрсель Аксель», завершилось со счётом 2:0.

Победу команде Жорже Жезуша принёс дубль бельгийского форварда Миши Бачуайи – он оформил свои голы на первой и 29-й минутах встречи.

Таким образом, «Фенербахче» забирает в клубный музей уже седьмой Кубок Турции в истории.

Напомним, что в турецкой Суперлиге у «Фенербахче» по итогу прошедшего сезона 80 очков и второе место в турнирной таблице, на восемь баллов стамбульцы отстали от главного и самого принципиального соперника – «Галатасарая».