Бачуайи открыл счёт в финале Кубка Турции на первой минуте

Форвард «Фенербахче» Миши Бачуайи открыл счёт в финальном матче Кубка Турции аж на первой минуте встречи. С ассиста турецкого вундеркинда Арды Гюлера бельгиец распечатал ворота голкипера «Истанбул Башакшехира», после первой десятиминутки счёт неизменен – 1:0.

Напомним, что «Фенербахче» не выигрывает трофеи уже на протяжении девяти лет и победив «Башакшехир» может прервать долгую полосу без громких побед. Стамбульские оппоненты «Фенербахче», к слову, ни разу в своей недолгой истории ещё не становились обладателями Кубка Турции.

Текущий сезон турецкой Суперлиги «Фенербахче» завершил на втором месте, уступив восемь очков чемпиону страны – «Галатасараю», «Башакшехир» - на пятом.