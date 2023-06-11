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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Моура достиг принципиальной договорённости с «Фенербахче»

11 Июня 2023 • 18:09 Комментировать

Уже бывший бразильский полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура с огромной вероятностью продолжит карьеру в одном из сильнейших клубов чемпионата Турции – в стамбульском «Фенербахче».

Как сообщает Marca, «канарейки» достигли принципиальной договорённости с 30-летним игроком. Источник отмечает, что огромный вклад в будущее подписание футболиста внёс бывший бразильский игрок «Фенербахче», легендарный полузащитник Алекс де Соуза.

Отметим, что в прошедшем сезоне Моура сыграл за основу «шпор» лишь в 19 официальных матчах, в которых ему удалось забить только один гол. Игроком «Тоттенхэма» бразилец был на протяжении пяти лет.

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Фенербахче Лукас Моура трансферы футбола - лето 2023
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