Моура достиг принципиальной договорённости с «Фенербахче»

Уже бывший бразильский полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура с огромной вероятностью продолжит карьеру в одном из сильнейших клубов чемпионата Турции – в стамбульском «Фенербахче».

Как сообщает Marca, «канарейки» достигли принципиальной договорённости с 30-летним игроком. Источник отмечает, что огромный вклад в будущее подписание футболиста внёс бывший бразильский игрок «Фенербахче», легендарный полузащитник Алекс де Соуза.

Отметим, что в прошедшем сезоне Моура сыграл за основу «шпор» лишь в 19 официальных матчах, в которых ему удалось забить только один гол. Игроком «Тоттенхэма» бразилец был на протяжении пяти лет.