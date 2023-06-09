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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент сообщил, что «Фатих Карагюмрюк» хочет сохранить Оздоева

09 Июня 2023 • 09:38 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
3:0
Касымпаша
окончен

Анзор Гаргаев, агент полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался о будущем 30-летнего футболиста.

По словам Гаргаева, «Фатих Карагюмрюк» намерен сохранить российского футболиста, несмотря на имеющийся интерес к полузащитнику со стороны других клубов. Агент отметил, что и сам Оздоев не хочет покидать свою нынешнюю команду.

«Магомед является одним из лидеров команды. В руководстве даже стоял вопрос о том, чтобы сделать его капитаном. Клуб заранее оглашает свои задачи: желание побороться, сохранить костяк команды, получить хорошего тренера», — цитирует Гаргаева Metaratings.

Действующий контракт Оздоева с турецким клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,2 миллиона евро.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Турции Оздоев провёл 33 матча, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк
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