Агент сообщил, что «Фатих Карагюмрюк» хочет сохранить Оздоева

Анзор Гаргаев, агент полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался о будущем 30-летнего футболиста.

По словам Гаргаева, «Фатих Карагюмрюк» намерен сохранить российского футболиста, несмотря на имеющийся интерес к полузащитнику со стороны других клубов. Агент отметил, что и сам Оздоев не хочет покидать свою нынешнюю команду.

«Магомед является одним из лидеров команды. В руководстве даже стоял вопрос о том, чтобы сделать его капитаном. Клуб заранее оглашает свои задачи: желание побороться, сохранить костяк команды, получить хорошего тренера», — цитирует Гаргаева Metaratings.

Действующий контракт Оздоева с турецким клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,2 миллиона евро.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Турции Оздоев провёл 33 матча, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.