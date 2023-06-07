Оздоев готов вернуться в Россию

Футбольный агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы российского полузащитника Магомеда Оздоева, ответил на вопрос журналистов о возможном возвращении своего клиента в Россию.

«У Магомеда еще один год контракта и нет определенной цикличности в выборе страны и клуба. Он готов рассматривать любые предложения и возвращение в Россию не исключает», - приводит слова агента издание Sport24.

В настоящий момент Оздоев выступает за турецкий «Фатих Карагюмрюк». Его контракт с турецким клубом истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне Магомед отметился пятью голами и шестью ассистами в 34 встречах.