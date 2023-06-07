Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Оздоев готов вернуться в Россию

07 Июня 2023 • 15:22 Комментировать

Футбольный агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы российского полузащитника Магомеда Оздоева, ответил на вопрос журналистов о возможном возвращении своего клиента в Россию.

«У Магомеда еще один год контракта и нет определенной цикличности в выборе страны и клуба. Он готов рассматривать любые предложения и возвращение в Россию не исключает», - приводит слова агента издание Sport24.

В настоящий момент Оздоев выступает за турецкий «Фатих Карагюмрюк». Его контракт с турецким клубом истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне Магомед отметился пятью голами и шестью ассистами в 34 встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.06.23 в 20:00
Анкарагюджю Анкарагюджю
Адана Демирспор Адана Демирспор
2.46 3.60 2.65
Видео
07.06.23 в 20:00
Истанбулспор Истанбулспор
Умраниеспор Умраниеспор
1.80 3.85 4.10
Видео
07.06.23 в 20:00
Гиресунспор Гиресунспор
Антальяспор Антальяспор
2.36 3.55 2.80
Видео
07.06.23 в 20:00
Бешикташ Бешикташ
Коньяспор Коньяспор
1.52 4.50 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Июня
15:22 · Турция
Оздоев готов вернуться в Россию
12:35 · Россия. Премьер-лига
Смолов — о сорвавшемся переезде в Турцию: «Я был готов перейти в «Галатасарай»
08:37 · Турция
Оздоев установил личный рекорд
02:04 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл звёздную замену ди Марии слухи
01:29 · Италия. Серия А
«Галатасарай» готов подписать защитника «Ювентуса» 1
06 Июня
21:02 · Англия. Премьер-лига
Перишич начал переговоры с новым клубом
14:12 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» подписал экс-игрока «Галатасарая»
08:00 · Украина. Премьер-лига
Луческу отказал клубу из Европы ради киевского «Динамо»
04 Июня
21:19 · Турция
«Галатасарай» оставил не у дел «Фенербахче»
03 Июня
18:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Карпукаса подтвердил интерес к игроку со стороны «Галатасарая»
10:46 · Италия. Серия А
«Бенфика» и «Галатасарай» поборются за ди Марию
03:47 · Турция
Монтелла может стать тренером «Фенербахче»
03:34 · Турция
Президент «Фенербахче» не захотел ужинать с коллегой из «Галатасарая»
02 Июня
06:16 · Турция
Борини попрощался с «Карагюмрюком»
05:37 · Турция
Икарди может вернуться в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем