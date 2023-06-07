Оздоев установил личный рекорд

Российский хавбек Магомед Оздоев, выступающий в чемпионате Турции за «Фатих Карагюмрюк», провел лучший сезон в карьере.

В последнем матче против «Касымпаши» полузащитник записал на свой счет две результативные передачи. Таким образом, футболист набрал 11 баллов по системе гол+пас. В активе Магомеда пять забитых мячей и шесть результативных передач в Суперлиге.

Оздоев перебрался в «Фатих Карагюмрюк» из петербургского «Зенита» на правах свободного агента летом прошлого года. Действующее трудовое соглашение Магомеда с турецким клубом рассчитано до конца июня 2024 года.