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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Борини попрощался с «Карагюмрюком»

02 Июня 2023 • 06:16 Комментировать

Вслед за наставником Андреа Пирло «Фатих Карагюмрюк» покидает еще один итальянский представитель - итальянский нападающий Фабио Борини. О прощании с клубом, за который Борини забил в минувшем сезоне целых двадцать голов, итальянец объявил в социальных сетях.

- Пришло время попрощаться. Спасибо «Карагюмрюку» и за проведенное вместе время, - цитирует Борини социальные сети.

В общей сложности 32-летний итальянец провел в клубе три сезона, за это время он сыграл в 75 матчах, забив тридцать шесть голов и сделав пятнадцать голевых передач. Не исключено, что его будущее связано с другим турецким клубом - интерес к нему проявляет «Бешикташ». 

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Борини Фатих Карагюмрюк
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