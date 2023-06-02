Икарди может вернуться в «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Мауро Икарди забил двадцать три гола во всех турнирах за «Галатасарай», и, вроде бы, вполне счастлив в этой команде, вернув ей чемпионский титул. Однако при этом он, похоже, намерен покинуть ее - во всяком случае, это следует из очередной публикации неуемной Ванды Нары, которая, похоже, снова «закукхолдила» несчастного Мауро.

- Я поздравляю себя вместе с фанами «Галатасарая». Чувствую себя частью этой семьи, с первого дня была уверена, что «Галатасарай» и Мауро выиграют. Мечта исполнилась. Мы не забудем о вас, вы останетесь в наших сердцах, - написала в социальных сетях «роковая Ванда», и, похоже, она уже все решила за Мауро.