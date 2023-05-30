Клуб Оздоева победил в первом матче после ухода Пирло

Стамбульский «Фатих Карагюмрюк» во вторник вечером обыграл дома другого середняка турецкой Суперлиги – «Кайсериспор». Матч завершился со счётом 2:0.

Российский полузащитник стамбульцев Магомед Оздоев вновь провёл на поле почти весь матч – он отыграл 91 минуту и был заменён.

Отметим, этот матч стал первым официальным для «Карагюмрюка» после того, как клуб покинул легендарный итальянский полузащитник, а ныне тренер Андреа Пирло.

Команда продолжает занимать девятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, 3 июня клуб Оздоева сыграет заключительный матч турецкого чемпионата, в котором встретится с «Коньяспором» на выезде. Теоретически «Карагюмрюк» ещё может набрать 50 очков и финишировать на седьмом месте, если обыграет соперника, а «Кайсериспор» не обыграет в своём финальном матче сезона «Анкарагюджю».