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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Клуб Оздоева победил в первом матче после ухода Пирло

30 Мая 2023 • 22:21 Комментировать
Коньяспор
...
Фатих Карагюмрюк
03.06 16:00

Стамбульский «Фатих Карагюмрюк» во вторник вечером обыграл дома другого середняка турецкой Суперлиги – «Кайсериспор». Матч завершился со счётом 2:0.

Российский полузащитник стамбульцев Магомед Оздоев вновь провёл на поле почти весь матч – он отыграл 91 минуту и был заменён.

Отметим, этот матч стал первым официальным для «Карагюмрюка» после того, как клуб покинул легендарный итальянский полузащитник, а ныне тренер Андреа Пирло.

Команда продолжает занимать девятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, 3 июня клуб Оздоева сыграет заключительный матч турецкого чемпионата, в котором встретится с «Коньяспором» на выезде. Теоретически «Карагюмрюк» ещё может набрать 50 очков и финишировать на седьмом месте, если обыграет соперника, а «Кайсериспор» не обыграет в своём финальном матче сезона «Анкарагюджю».

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Евро-Футбол.Ру,
Кайсериспор Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
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КОНЬЯСПОР ФАТИХ КАРАГЮМРЮК
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