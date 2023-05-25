Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Определились финалисты Кубка Турции

25 Мая 2023 • 23:29 Комментировать
Анкарагюджю
2:2
Истанбул Башакшехир
окончен после доп. времени

В четверг вечером стала известна развязка во второй паре полуфиналистов текущего розыгрыша Кубка Турции – «Истанбул Башакшехир» в ответном матче сыграл в гостях со столичным «Анкарагюджю» в боевую ничью – 2:2.

Таким образом, стамбульский клуб по сумме двух матчей (3:2) проходит в финал Кубка страны, где встретится с географическим соседом из азиатской части Стамбула – «Фенербахче». «Канарейки», напомним, в минувшую среду разгромили дома действующего обладателя трофея – «Сивасспор», 3:0. Первый матч соперников, состоявшийся в Сивасе, завершился нулевой ничьей.

Финал Кубка Турции пройдёт 11 июня в городе Измир. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Истанбул Башакшехир Анкарагюджю
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
25 Мая
23:29 · Турция
Определились финалисты Кубка Турции
21:43 · Испания. Ла Лига
Лучший бомбардир «Хетафе» Унал порвал крестообразные связки
24 Мая
22:45 · Турция
«Фенербахче» - первый финалист Кубка Турции
16:28 · Турция
Агент Оздоева: «Фатих Карагюмрюк» уговаривал Пирло остаться, но он не захотел»
15:28 · Турция
Пирло покинул «Фатих Карагюмрюк» официально
23 Мая
22:42 · Италия. Серия А
«Фенербахче» заинтересован в услугах Ориги
14:14 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Зенит» оформил трансфер 19-летнего турецкого нападающего 1
22 Мая
23:26 · Турция
Клуб Оздоева проиграл действующему чемпиону Турции
17:30 · Франция. Лига 1
«Полная ложь»: Президент «Лилля» прокомментировал слова Оздоева
14:52 · Франция. Лига 1
Оздоев рассказал, в какой клуб из Франции мог перейти
13:46 · Турция
Оздоев рассказал о причинах провала Дзюбы в Турции
13:06 · Турция
Оздоев заявил, что не вернётся в Россию в ближайшие два-три года
12:35 · Турция
Оздоев сравнил уровни РПЛ и турецкой Суперлиги
21 Мая
08:56 · Италия. Серия А
Сын Симеоне может продолжить карьеру в Турции
20 Мая
18:07 · Англия. Премьер-лига
Агент Заха посетил матч «Фенербахче» - «Трабзонспор»
Все новости
Рекомендуем