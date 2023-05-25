Определились финалисты Кубка Турции

В четверг вечером стала известна развязка во второй паре полуфиналистов текущего розыгрыша Кубка Турции – «Истанбул Башакшехир» в ответном матче сыграл в гостях со столичным «Анкарагюджю» в боевую ничью – 2:2.

Таким образом, стамбульский клуб по сумме двух матчей (3:2) проходит в финал Кубка страны, где встретится с географическим соседом из азиатской части Стамбула – «Фенербахче». «Канарейки», напомним, в минувшую среду разгромили дома действующего обладателя трофея – «Сивасспор», 3:0. Первый матч соперников, состоявшийся в Сивасе, завершился нулевой ничьей.

Финал Кубка Турции пройдёт 11 июня в городе Измир.