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«Фенербахче» - первый финалист Кубка Турции

24 Мая 2023 • 22:45 Комментировать
Фенербахче
...
Антальяспор
30.05 20:00

Сегодня вечером в Стамбуле состоялся ответный матч полуфинального противостояния в рамках Кубка Турции, «Фенербахче» принимал дома действующего обладателя трофея – «Сивасспор». «Канарейки» одержали над соперником убедительную победу (3:0) и стали первым участником финала Кубка, первый матч между соперниками, прошедший ранее в Сивасе, завершился в нулевую ничью.

Голами в составе «Фенербахче» отличились Ферди Кадиоглу, Миши Бачуайи и Джошуа Кинг.

Теперь в финале турнира «Фенербахче» встретится с победителем пары «Истанбул Башакшехир» - «Анкарагюджю». Пока в этой паре минимальное преимущество у стамбульского коллектива (1:0), но впереди ответная встреча.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Сивасспор Кубок Турции
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ФЕНЕРБАХЧЕ АНТАЛЬЯСПОР
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