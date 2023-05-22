Оздоев рассказал о причинах провала Дзюбы в Турции

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев высказался о том, почему его бывший одноклубник по питерскому «Зениту» Артём Дзюба не смог проявит себя в Турции.

Оздоев отметил, что ошибка Дзюбы заключалась в том, что он не изучил структуру клуба.

«В нашей команде Артём 20 бы забил. Потому что у нас нацеленность на нападающего, мы играем на нападающего.

А в «Адане» так не играют. Они играют на крайних правых. Это единственная команда в Турции, которая не разыгрывает от вратаря», - заявил Оздоев в видео на ютуб-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, что Дзюба провёл в «Адане» всего два месяца и принял участие в пяти играх, отметившись одним голом.