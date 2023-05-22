Оздоев заявил, что не вернётся в Россию в ближайшие два-три года

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев высказался о возможном возвращении в Россию.

Футболист отметил, что в ближайшие два-три года не собирается возвращаться.

«Я не знаю, как жизнь сложится. Но я хочу поиграть еще за границей», - заявил Оздоев на ютуб-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, что 30-летний полузащитник пополнил ряды турецкого клуба прошлым летом на правах свободного агента. Контракт Оздоева рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне он принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнерам по команде.