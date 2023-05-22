Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Оздоев заявил, что не вернётся в Россию в ближайшие два-три года

22 Мая 2023 • 13:06 Комментировать

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев высказался о возможном возвращении в Россию.

Футболист отметил, что в ближайшие два-три года не собирается возвращаться.

«Я не знаю, как жизнь сложится. Но я хочу поиграть еще за границей», - заявил Оздоев на ютуб-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, что 30-летний полузащитник пополнил ряды турецкого клуба прошлым летом на правах свободного агента. Контракт Оздоева рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне он принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнерам по команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Магомед Оздоев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.05.23 в 20:00
Трабзонспор Трабзонспор
Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
2.24 3.60 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
13:46 · Турция
Оздоев рассказал о причинах провала Дзюбы в Турции
13:06 · Турция
Оздоев заявил, что не вернётся в Россию в ближайшие два-три года
12:35 · Турция
Оздоев сравнил уровни РПЛ и турецкой Суперлиги
21 Мая
08:56 · Италия. Серия А
Сын Симеоне может продолжить карьеру в Турции
20 Мая
18:07 · Англия. Премьер-лига
Агент Заха посетил матч «Фенербахче» - «Трабзонспор»
19 Мая
20:17 · Россия. Премьер-лига
Дьяков посоветовал Кокорину попробовать себя в чемпионате Турции
18 Мая
19:31 · Россия. Премьер-лига
Турецкий журналист: «Ни один топ-клуб Турции не возьмёт Мозеса»
19:25 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» высказались о подписании Мозеса
16:35 · Россия. Премьер-лига
Представители Фернандо: «Мы с радостью рассмотрим предложение от «Спартака»
14:31 · Россия. Премьер-лига
Турецкие клубы проявляют интерес к полузащитнику «Спартака» Мозесу
10:57 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил возвращение Мусы в ЦСКА
17 Мая
23:59 · Италия. Серия А
Ориги ищет новое рабочее место в Турции
16 Мая
21:52 · Германия. Бундеслига
Известны три претендента на Азмуна в случае ухода иранца из «Байера» слухи
14 Мая
15:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Языджи сообщил, что экс-игрок ЦСКА может вернуться в РПЛ
13 Мая
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет подписать правого защитника из чемпионата Турции
Все новости
Рекомендуем