Оздоев сравнил уровни РПЛ и турецкой Суперлиги

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сравнил уровни Российской премьер-лиги и турецкой Суперлиги.

Футболист отметил, что уровень в Турции намного выше, например, по подбору игроков, и достаточно сравнить их стоимость.

«Уровень футбола двигают футболисты. Если бы уровень футбола был слабый, то не думаю, что приехали бы Икарди, Мертенс, Дзаньоло. У «Бешикташа» великолепные футболисты», - заявил Оздоев журналисту Нобелю Арустамяну.

Напомним, что 30-летний футболист пополнил ряды турецкого клуба летом прошлого года. За 30 проведенных игр во всех турнирах он отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнерам по команде.