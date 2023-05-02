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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Оздоевым интересуются клубы из топ-5 лиг Европы

02 Мая 2023 • 17:50 Комментировать

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев находится на радаре клубов, представляющих топ-5 лиг Европы. Об этом рассказал агент Анзор Гаргаев, который работает с 30-летним футболистом.

Стоит сказать, что действующий контракт связывает Оздоева с «Фатих Карагюмрюк» до конца июня 2024 года.

«Пока о переходе в другой клуб говорить рано - Оздоев только шесть месяцев в команде, у него ещё полтора года по контракту. Конкретных предложений нет, но всё в начальном переговорном процессе. К Магомеду есть интерес от клубов из топ-5 лиг Европы, а также команды из чемпионата Турции», - сказал Гаргаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В сезоне 2022/2023 30-летний Оздоев провёл 29 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт пять голов и четыре результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023
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