Оздоевым интересуются клубы из топ-5 лиг Европы

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев находится на радаре клубов, представляющих топ-5 лиг Европы. Об этом рассказал агент Анзор Гаргаев, который работает с 30-летним футболистом.

Стоит сказать, что действующий контракт связывает Оздоева с «Фатих Карагюмрюк» до конца июня 2024 года.

«Пока о переходе в другой клуб говорить рано - Оздоев только шесть месяцев в команде, у него ещё полтора года по контракту. Конкретных предложений нет, но всё в начальном переговорном процессе. К Магомеду есть интерес от клубов из топ-5 лиг Европы, а также команды из чемпионата Турции», - сказал Гаргаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В сезоне 2022/2023 30-летний Оздоев провёл 29 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт пять голов и четыре результативных паса на партнёров.