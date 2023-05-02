Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк»: Мы хотим продлить контракт с Оздоевым

02 Мая 2023 • 10:14 Комментировать
Газиантеп
0:3
Фатих Карагюмрюк
отменен

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын высказался о возможном продлении трудового соглашения с полузащитником Магомедом Оздоевым.

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы продлить контракт с Оздоевым. У него еще один год по контракту. Знаю, что некоторые команды заинтересованы в его переходе», — цитирует Акына «Спорт-Экспресс».

Напомним, 30-летний хавбек пополнил состав турецкого клуба прошлым летом. В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и стал автором четырех голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,2 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Мурад Акын
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Мая
10:14 · Турция
Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк»: Мы хотим продлить контракт с Оздоевым
09:50 · Россия. Премьер-лига
В «Фатих Карагюмрюк» высказались о возможном подписании российского игрока
08:55 · Италия. Серия А
Дзаньоло может перейти в итальянский гранд
01 Мая
21:06 · Россия. Премьер-лига
В турецком клубе подтвердили интерес к Кузяеву
19:32 · Россия. Премьер-лига
У Кузяева есть варианты во Франции и Турции – названы клубы
12:47 · Турция
Агент: «Летом по Мирзову было конкретное предложение из «Сивасспора»
30 Апреля
16:37 · Германия. Бундеслига
Агент Дзаньоло рассказал, что в услугах его клиента была заинтересована «Бавария»
29 Апреля
20:21 · Россия. Премьер-лига
Оздоев – второй игрок «Карагюмрюка» по проведённым минутам на поле
28 Апреля
21:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Оздоева: «Если бы его вызвали, он бы поехал в сборную»
19:49 · Турция
Агент Оздоева рассказал о впечатлениях игрока от работы с Пирло
16:46 · Франция. Лига 1
Агент рассказал о сорвавшемся переходе Оздоева в «Лилль»
15:48 · Турция
Агент назвал причину высокой результативности Оздоева в Турции
15:13 · Англия. Премьер-лига
Фабиу Карвалью может оказаться в «Галатасарае»
02:28 · Турция
Икарди раздаёт амбициозные обещания - он собирается принести победу «Галатасараю» в игре с «Бешикташем»
26 Апреля
20:42 · Россия. Премьер-лига
Карпов: «Языджи не устраивает Федотова»
Все новости
Рекомендуем