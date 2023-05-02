Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк»: Мы хотим продлить контракт с Оздоевым

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын высказался о возможном продлении трудового соглашения с полузащитником Магомедом Оздоевым.

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы продлить контракт с Оздоевым. У него еще один год по контракту. Знаю, что некоторые команды заинтересованы в его переходе», — цитирует Акына «Спорт-Экспресс».

Напомним, 30-летний хавбек пополнил состав турецкого клуба прошлым летом. В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и стал автором четырех голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,2 миллиона евро.