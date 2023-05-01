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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент: «Летом по Мирзову было конкретное предложение из «Сивасспора»

01 Мая 2023 • 12:47 Комментировать
Сивасспор
...
Фенербахче
03.05 20:30

Александр Клюев, представитель игрока «Химок» Резиуана Мирзова, рассказал об интересе к футболисту из чемпионата Турции.

«Летом по Мирзову было конкретное предложение из «Сивасспора». По ряду нюансов не сложилось, но Мирзову этот вариант был интересен», — заявил агент 29-летнего нападающего в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Резиуан Мирзов выступает за «Химки» с нынешнего сезона, проведя прошлые два сезона в футболке подмосковного клуба на правах аренды. Контракт вингера истекает летом текущего года. В нынешней кампании Мирзов провёл 24 матча в рамках всех турниров, забив три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сивасспор Резиуан Мирзов Александр Клюев
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