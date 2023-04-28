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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент Оздоева рассказал о впечатлениях игрока от работы с Пирло

28 Апреля 2023 • 19:49 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
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Через 18 ч. 44 мин.

Агент российского хавбека «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал о том, чем его клиента удивляет знаменитый наставник стамбульского коллектива Андреа Пирло.

«Впечатления у него от работы с Пирло только положительные, так как Пирло прошел через большую карьеру, ему есть что сказать своим футболистам. Магомеду поработать с такой личностью – только положительный опыт», - цитирует Гаргаева Metaratings.

Напомним, что Оздоев является ключевым игроком центра поля у Пирло, на данный момент на счету россиянина пять забитых в чемпионате Турции голов.

Клуб Пирло и Оздоева движется в чемпионате Турции на девятом месте после 29 матчей, у команды в активе 41 очко. Отставание от первой пятерки составляет семь баллов.

Агент рассказал о сорвавшемся переходе Оздоева в «Лилль»

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк
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