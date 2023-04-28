Икарди раздаёт амбициозные обещания - он собирается принести победу «Галатасараю» в игре с «Бешикташем»

В тридцать втором туре турецкого чемпионата «Галатасараю» предстоит сыграть с «Бешикташем», это случится в воскресенье. Мауро Икарди, аргентинский форвард «Галатсарая», пообещал своей команде принести ей победу.

- Знаю, что от меня многого ждут. Я плохо исполнил пенальти в предыдущей игре. Наверное, это и стоило нам победы. Но я отыграюсь. Я сыграю эту роль в игре против «Бешикташа». Обещаю, - заявил аргентинский нападающий.

Подобное обещание - следствие промаха с пенальти, который не позволил «Галатасараю» обыграть в предыдущем туре «Фатих Карагюмрюк», игра закончилась со счетом 3:3.