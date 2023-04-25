Клубы из Германии, Италии и Франции интересуются игроком ЦСКА

Полузащитник турецкого «Трабзонспора» Юсуф Языджи находится в сфере интересов многих европейских клубов. Об этом рассказал футбольный агент Адем Чебеджи, который занимается делами игрока.

«В услугах Языджи заинтересованы многие европейские команды из Германии, Италии и Франции. Когда придет время, мы узнаем, что будет дальше с карьерой Юсуфа», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что полноценный контракт 26-летнего футболиста принадлежит французскому «Лиллю». За «Трабзонспор» Языджи выступает на правах аренды, рассчитанной до конца июня. На его счету пять голов в 20 поединках нынешнего сезона.