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Генеральный директор «Бешикташа» прокомментировал интерес к игрокам РПЛ

24 Апреля 2023 • 16:54 Комментировать
Умраниеспор
0:2
Бешикташ
окончен

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи высказался о слухах относительно интереса клуба к игрокам Российской премьер-лиги.

«Ничего не знаю об этой схеме. Интерес «Бешикташа» к игрокам из РПЛ? Нет, нам это не интересно», —  заявил функционер турецкого гранда в интервью «Спорт-Эксперссу».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что «Газпром» планирует использовать «Бешикташ» для трансферов игроков из РПЛ в Европу. Во время зимнего трансферного окна активно ходили слухи о переезде полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в состав «чёрно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Джейхун Казанчи
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