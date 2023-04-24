«Газпром» планирует использовать «Бешикташ» для трансферов игроков из РПЛ в Европу

«Газпром» в ближайшее время может стать спонсором «Бешикташа». Накануне появлялась информация о том, что стороны близки к заключению сделки.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на Fotospor, «Газпром» в рамках сотрудничества планирует использовать «Бешикташ» в качестве посредника для трансферов футболистов из Российской премьер-лигу в Европу.

Отмечается, что в ближайшее время по маршруту «в Европу через «Бешикташ» могут отправиться Малком, Маркус Вендел, Арсен Захарян и Хорхе Карраскаль.

Добавим, что «Бешикташ» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции.