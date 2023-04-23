«Газпром» и «Бешикташ» близки к заключению сделки

Известный турецкий клуб «Бешикташ» близок к заключению спонсорской сделки с «Газпромом».

«Сделка близка к завершению. По условиям соглашения «Газпром» станет титульным спонсором стадиона «Бешикташ». Также предусмотрено размещение бренда на майках игроков», - комментарий знакомого с ситуацией источника приводит sport24.

Отмечается, что договор предположительно будет оформлен по схеме «3+2 года». «Бешикташ» будет получать за каждый год 20 миллионов евро.

На текущий момент «Бешикташ» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидером же местной Суперлиги является «Галатасарай».