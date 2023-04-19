«Фенербахче» одержал третью волевую победу кряду со счётом 2:1

Любопытную серию выдал стамбульский «Фенербахче». Сегодня этот турецкий топ-клуб обыграл на выезде в дерби «Истанбул Башакшехир» - 2:1.

Таким образом, подопечные Жорже Жезуша уже в третьей игре чемпионата Турции подряд побеждают со счётом 2:1, отыгрываясь со счёта 0:1 по ходу матча.

10 апреля «Фенер» в гостях с таким счётом и по такому же сценарию одолел «Фатих Карагюмрюк», а 15 апреля дома - столичный «Анкарагюджю».

На данный момент «Фенербахче» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции, однако отставание от первого места, на котором расположился «Галатасарай» - шесть очков. У обоих клубов по 28 проведённых матчей.