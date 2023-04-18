Оздоев помог своему клубу одолеть аутсайдера чемпионата Турции

Российский полузащитник стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сегодня провёл очередной матч за свою команду. Вечером в Стамбуле подопечные Андреа Пирло принимали дома ещё одну стамбульскую команду, аутсайдера турецкой Суперлиги – «Умраниеспор». Игра завершилась со счётом 4:2.

Что касается Оздоева, то он провёл на поле весь матч. Напомним, что россиянин у Пирло – стабильный игрок основного состава, на его счету уже пять забитых голов в чемпионате Турции с момента его появления в нём.

Благодаря победе «Карагюмрюк» набрал 40 очков и теперь занимает восьмое место в турнирной таблице Суперлиги. «Умраниеспор» - в числе главных аутсайдеров, клуб идёт на последнем месте, если не считать снявшийся с чемпионата из-за землетрясений «Хатайспор».

В «Фатих Карагюмрюк» намерены сохранить Оздоева