Действующий чемпион Турции «Трабзонспор» в своих соцсетях представил нового главного тренера – им стал хорватский специалист Ненад Белица. Он подписал с клубом контракт на два ближайших футбольных сезона.

В тренерской карьере Белицы были такие клубы как «Специя», польский «Лех», загребское «Динамо» и «Осиек». В начале тренерского пути он работал с венской «Аустрией» и австрийским «Вольфсбергом».

Напомним, что в текущем сезоне «Трабзонспор» уже не показывает прошлогоднее качество футбола. Клуб с побережья Чёрного моря идёт лишь на шестой строчке с 45 баллами в активе и пока не попадает даже в зону еврокубков. Ранее в эту команду сватали российского специалиста Станислава Черчесова.