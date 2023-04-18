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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Трабзонспор» назвал имя нового главного тренера официально

18 Апреля 2023 • 19:49 Комментировать
Сивасспор
...
Трабзонспор
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20.04 20:30

Действующий чемпион Турции «Трабзонспор» в своих соцсетях представил нового главного тренера – им стал хорватский специалист Ненад Белица. Он подписал с клубом контракт на два ближайших футбольных сезона.

В тренерской карьере Белицы были такие клубы как «Специя», польский «Лех», загребское «Динамо» и «Осиек». В начале тренерского пути он работал с венской «Аустрией» и австрийским «Вольфсбергом».

Напомним, что в текущем сезоне «Трабзонспор» уже не показывает прошлогоднее качество футбола. Клуб с побережья Чёрного моря идёт лишь на шестой строчке с 45 баллами в активе и пока не попадает даже в зону еврокубков. Ранее в эту команду сватали российского специалиста Станислава Черчесова.

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Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор Ненад Белица
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