Мертенс остаётся в «Галатасарае» ещё на сезон

В очередном туре турецкого чемпионата стамбульский «Галатасарай» выиграл у «Кайсериспора», забив шесть безответных мячей в ворота соперника. Один из мячей забил Николо Дзаньоло, перебравшийся в команду минувшей зимой, но также важно и то, что свой двадцать пятый матч за «Галатасарай» в текущем сезоне провел бельгиец Дрис Мертенс.

А это означает, что его контракт с клубом получил автоматическое продление. Пока что на счету бывшего бомбардира «Наполи» шесть голов и три голевые передачи в матчах за свой новый клуб, который уверенно лидирует в турнирной таблице турецкой Суперлиги.