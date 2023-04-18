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Озил определился с новой профессией

18 Апреля 2023 • 07:22 Комментировать

Экс-полузащитник сборной Германии, мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» Месут Озил идет в политику. Согласно информации журналистов Turkiyenewspaper, бывший игрок принял решение стать кандидатом в депутаты парламента Турции. Месут войдет в правящую партию, лидером которой является президент страны Реджеп Эрдоган.

Напомним, что последним местом работы Озила был турецкий «Истанбул Башакшехир». Вместе со сборной Германии полузащитник становился чемпионом мира в 2014 году. За национальную команду Месут провел 92 поединка, в которых отметился 23 забитыми мячами.

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Месут Озил
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