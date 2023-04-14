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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Экс-игрок «Барселоны» и «Атлетико» Туран возглавил клуб «Эюпспор» официально

14 Апреля 2023 • 16:19 Комментировать

Бывший футболист «Атлетико» и «Барселоны» Арда Туран начинает тренерскую карьеру со второго дивизиона Турции.

36-летний специалист возглавил коллектив «Эюпспор», идущий на второй строчке в турнирной таблице второй лиги. Сообщается, что контракт с Тураном рассчитан до конца следующего сезона.

Напомним, что Арда завершил карьеру футболиста в сентябре прошлого года. Полузащитник выступал в футболках таких клубов, как «Галатасарай», «Манисаспор», «Истанбул Башакшехир», «Атлетико» и «Барселона». В составе турецкой сборной Арда провёл 100 матчей, взяв бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Арда Туран Эюпспор
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