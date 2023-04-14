Молодой итальянский тренер Андреа Пирло может сменить один турецкий клуб на другой. Как сообщает Sabah Spor, 43-летний специалист получил предложение от «Трабзонспора». Оно затрагивает остаток текущего и весь следующий сезон.

Отмечается, что Пирло дал принципиальное согласие, но при этом попросил время на принятие окончательного решения.

В настоящий момент Андреа Пирло тренирует «Фатих Карагюмрюк». В 29 матчах под руководством итальянца команда одержала 10 побед при 10 ничьих и 9 поражениях.

«Фатих Карагюмрюк» занимает в чемпионате Турции девятое место, а «Трабзонспор» - шестое.