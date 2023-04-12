«Богатые тоже платят» - Икарди оштрафован на 7500 евро турецкой федерацией футбола

Поражение турецкого «Галатасарая» в четвертьфинальном матче Кубка Турции оказалось горькой пилюлей буквально для всех (кроме футболистов «Истанбула Башакшехира», разумеется) - плакали в Риме, плакал и аргентинский нападающий Мауро Икарди.

Он, после того как арбитрами не были засчитаны два гола его команды, написал гневный пост в социальных сетях, самым мягким выражением в котором было «нас, черт возьми, обокрали».

Его литературные таланты своеобразно оценили в турецкой федерации футбола - пост быстро заставили стереть, а Икарди оштрафовали на 7500 евро. Богатые тоже... платят.