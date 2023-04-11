Агент Оздоева: «Он правильно сделал, что выбрал Турцию и не поехал в Саудовскую Аравию»

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал об игре своего клиента.

«Пока у Магомеда приоритет на футбольное развитие. За последние месяцы многое произошло: он поменял клуб, сменил позицию. Он правильно сделал, что выбрал Турцию и не поехал в Саудовскую Аравию. Даже за этот небольшой срок он вырос как футболист», — заявил агент Оздоева, чьи слова приводит Metaratings. По словам Гаргаева, к Магомеду есть интерес и от других коллективов, однако его контракт с нынешним коллективом рассчитан до конца следующего сезона.

В нынешнем сезоне 30-летний Оздоев провёл в футболке «Фатих Карагюмрюк» 26 матчей, в которых он забил пять голов при четырёх ассистах.