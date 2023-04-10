Гол Оздоева не помог его клубу обыграть «Фенербахче»

«Фатих Карагюмрюк» сегодня вечером не смог обыграть «Фенербахче» в рамках чемпионата Турции. Подопечные Андреа Пирло уступили – 1:2. Игра прошла на газоне «Олимпийского стадиона имени Ататюрка» в Стамбуле.

Напомним, что для российского болельщика этот матч интересен тем, что счёт в нём открыл бывший хавбек «Зенита», «Рубина» и «Локомотива» Магомед Оздоев. Он поразил ворота гостей на 24-й минуте встречи.

Однако во втором тайме гости перевернули игру. Сначала на 51-й минуте счёт сравнял Миха Зайц, а на 71-й точку в игре поставил защитник Атилла Салай.

После победы «Фенербахче» сохранил за собой второе место в чемпионате Турции и теперь остаёт от «Галатасарая» на шесть очков. «Карагюмрюк» остался на девятом месте.

Оздоев забил «Фенербахче»