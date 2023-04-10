Оздоев забил «Фенербахче»

Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев забил гол в ворота турецкого топ-клуба – «Фенербахче». Это случилось в матче турецкой Суперлиги, который в эти минуты проходит в Стамбуле на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка».

На 24-й минуте игры Оздоев подкараулил ошибку голкипера «Фенербахче» Алтая Байындыра и с добивания поразил ворота гостей, открыв счёт в матче. Отметим, это уже пятый гол российского хавбека в текущем розыгрыше чемпионата Турции.

В турнирной таблице реального времени «Карагюмрюк» идёт на восьмом месте с 37 очками, «Фенербахче» при таком раскладе пропускает вперёд на второе место «Бешикташ» и с 54 баллами отстаёт от идущего первым «Галатасарая» на девять пунктов.