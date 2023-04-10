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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Оздоев забил «Фенербахче»

10 Апреля 2023 • 21:11 Комментировать (1)
Фатих Карагюмрюк
1:1
Фенербахче
1 2.75 X 3.15 2 2.70
2-й тайм

Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев забил гол в ворота турецкого топ-клуба – «Фенербахче». Это случилось в матче турецкой Суперлиги, который в эти минуты проходит в Стамбуле на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка».

На 24-й минуте игры Оздоев подкараулил ошибку голкипера «Фенербахче» Алтая Байындыра и с добивания поразил ворота гостей, открыв счёт в матче. Отметим, это уже пятый гол российского хавбека в текущем розыгрыше чемпионата Турции.

В турнирной таблице реального времени «Карагюмрюк» идёт на восьмом месте с 37 очками, «Фенербахче» при таком раскладе пропускает вперёд на второе место «Бешикташ» и с 54 баллами отстаёт от идущего первым «Галатасарая» на девять пунктов.


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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
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ФАТИХ КАРАГЮМРЮК ФЕНЕРБАХЧЕ
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10 Апреля 2023 в 22:06
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