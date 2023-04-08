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Икарди: «В Париже мной никто не интересовался, тут же меня все узнают»

08 Апреля 2023 • 09:28 Комментировать
Галатасарай
2:3
Истанбул Башакшехир
окончен

Мы уже сообщали о том, что Мауро Икарди решил остаться в «Галатасарае», аргентинский нападающий пояснил, почему - оказывается, это вопрос его тщеславия, он радуется тому, что приобрел большую популярность в Стамбуле и его регулярно узнают на улицах.

- В Париже я играл с лучшими в мире, но на улице меня никто не узнавал, я не был никому интересен. Тут же ко мне подходят люди, я чувствую большой интерес к себе, - цитирует слова Икарди TNT Sports.

В прошлом Икарди выступал также за миланский «Интер» и итальянскую «Сампдорию», с 2013 по 2018 год привлекался к выступлениям за сборную Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди
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