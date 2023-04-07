В «Трабзонспоре» отреагировали на информацию об интересе к Черчесову

Начальник «Трабзонспора» Эмра Ток прокомментировал информацию об интересе к главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову. Ранее появилась информация, что турецкий клуб хочет пригласить 59-летнего специалиста предстоящим летом.

«Трабзонспор» интересуется Черчесовым? Это фейк», — приводит слова Тока Sport24.

Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош» с декабря 2021 года. Трудовой договор тренера с клубом рассчитан до 2024 года.

После 25 туров команда Черчесова лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, опережая ближайшего преследователя на девять очков.