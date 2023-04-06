Стали известны все полуфиналисты Кубка Турции

Сегодня вечером стали известны все команды-полуфиналисты текущего розыгрыша Кубка Турции. В Стамбуле «Фенербахче» разгромил «Кайсериспор» (4:1) и составил компанию «Сивасспору», «Истанбул Башакшехиру» и «Анкарагюджю». Все команды представляют элитный дивизион чемпионата Турции – Суперлигу.

Теперь в первом полуфинале «канарейки» сыграют с действующим обладателем Кубка – «Сивасспором».

Отметим, что Кубок – реальный шанс для «Фенербахче» сгладить неудачный сезон. Дело в том, что стамбульцы вылетели из 1/8 финала Лиги Европы от «Севильи», а в чемпионате страны «жёлто-синие» сильно отстают от идущего на первом месте «Галатасарая» - на девять очков.