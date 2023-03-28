«Фатих Карагюмрюк» уже предложил Пирло новый контракт

Стамбульский клуб «Фатих Карагюмрюк», выступающий в турецкой Суперлиге, уже предложил своему знаменитому наставнику Андреа Пирло пролонгировать действующее соглашение. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на слова Пирло.

«Мне уже предложили продлить контракт с клубом, но об этом лучше говорить в конце сезона», - заявил Пирло.

Прямо сейчас «Карагюмрюк» идёт в чемпионате Турции на девятом месте, в активе команды – 31 набранное очко после 24 туров. Отметим, что действующее трудовое соглашение связывает турецкую команду и Пирло только лишь до конца текущего сезона.

Под руководством Пирло, напомним, выступает российский хавбек Магомед Оздоев.